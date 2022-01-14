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Хакери атакували сайти уряду та "Дію"

Застосунок "Дії" працює.

Хакери атакували сайти українських міністерств та порталу "Дія". Деякі вебсторінки не відкриваються, а на сайті Міністерства закордонних справ розміщена погроза. 

"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в глобальну мережу. Всі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі", – йдеться в картинці на сайті.

Аналогічний текст написано ще російською і польською.

Фото: скрін

На сайті Міносвіти і науки погроз нема, але він не працює. На сторінці МОН у Facebook повідомили, що глобальна атака відбулася в ніч з 13 на 13 січня.