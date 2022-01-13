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В університеті Каразіна у Харкові сталася пожежа

Працівників та студентів вивели на вулицю, постраждалих нема.

Фото: newsroom.kh.ua

У Харківському національному університеті імені Каразіна в четвер, 12 січня, сталася пожежа.

Як повідомляє "Суспільне" зі слів речника обласного управління ДСНС Дмитра Чайки, загоряння сталося в актовій залі.

До університету прибули кілька машин рятувальників. Студентів та працівників евакуювали з навчального корпусу

"Я писав екзаменаційну роботу, коли почали звучати сирени. Відбулася організована евакуація разом з керівниками кафедри, деканатом. Всі вийшли. Начебто ніхто не постраждав. На якомусь поверсі задимлення. Практично по всьому корпусі можна побачити дим. На першому поверсі було тотальне задимлення, неможливо було щось побачити навколо себе", - цитує видання одного зі студентів.

Фото: newsroom.kh.ua

У ДСНС підтвердили, що постраждалих внаслідок пожежі, за попередніми даними, немає.

На місце виїхали більше 13 одиниць техніки рятувальників.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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