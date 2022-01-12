34-річному водієві автомобіля КІА Optima, який виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з таксі на Об'їзній дорозі Харкова, лише восени минулого року поліція виписала три адміністративні протоколи за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Проте жоден із протоколів не було розглянуто у суді.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

"Порушник, який вилетів на зустрічну смугу і забрав життя двох молодих батьків, лише за осінь мав три адміністративні протоколи за 130 статтею КУпАП - керування у стані алкогольного сп’яніння. Жоден з цих протоколів не був розглянутий судом! Жоден! Якби у суду хоч до одного із цих матеріалів "дійшла черга", порушника не мало бути б в цьому місці і в цей час на дорозі", – написав нардеп у фейсбуці.

Він додав, що зараз "у лікарні у тяжкому стані двоє маленьких осиротілих діток, їм лише по 3 роки".

Як повідомляли, вранці 12 січня на об'їзній дорозі Харкова біля села Черкаська Лозова зіткнулись два легкові автомобілі. Внаслідок аварії загинули троє дорослих, двоє дітей госпіталізовані.

34-річний водій КІА на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу, де вчинив лобове зіткнення з таксі Toyota. За даними "Харків тудей", загинули водій КІА, 31-річний водій таксі і його 29-річна дружина. Двоє їхніх трирічних дітей перебувають у реанімації з тяжкими травмами. У хлопчика – важка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забій мозку і перелом стегна, у дівчинки – переломи обох стегон.