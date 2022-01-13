У селищі Бородянка за 60 км від Києва загорілися використані автомобільні шини. Вогонь охопив близько 1500 квадратних метрів.

Пожежа сталася на складі недіючого нині заводу "Борекс", повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.

"Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Проблем з водопостачанням немає", – сказано в повідомленні.

До гасіння залучено 27 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.

Оновлено. О 9:21 пожежу на площі близько 1500 квадратних метрів локалізували.

Нагадаємо, ввечері 11 січня у Подільському районі Києва сталося займання у ангарі, пожежі був присвоєний підвищений ранг. Вогонь міг перекинутися на розташований поруч кондитерський цех.

У ході ліквідації загоряння з ангару було евакуйовано 7 вуглекислотних балонів, тим самим вогнеборці запобігли можливому вибуху.