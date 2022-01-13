У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
Директорку україномовного театру «Арабески» зняли з конкурсу Харківського російського драмтеатру нібито за незнання української
Директорку україномовного театру «Арабески» зняли з конкурсу Харківського російського драмтеатру нібито за незнання української
Надійшло повідомлення про "замінування" чотирьох станцій метро у Києві, вибухівки не виявили (оновлено)
Надійшло повідомлення про "замінування" чотирьох станцій метро у Києві, вибухівки не виявили (оновлено)
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
ГоловнаСуспільствоВійна

Боєць ООС на Донбасі отримав бойову травму

Російські найманці тричі за добу обстріляли українські позиції.

Боєць ООС на Донбасі отримав бойову травму
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок дій ворога український військовий отримав бойову травму, інформує пресцентр ООС.

Так, у бік Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойову травму. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у ранковому зведенні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 13 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 січня поблизу Новотошківського загинув старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Йому було 28 років.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також