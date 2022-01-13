Боєць ООС на Донбасі отримав бойову травму

Упродовж минулої доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Унаслідок дій ворога український військовий отримав бойову травму, інформує пресцентр ООС.
Так, у бік Причепилівки противник двічі відкривав вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Новозванівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойову травму. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у ранковому зведенні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00 13 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, 11 січня поблизу Новотошківського загинув старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Йому було 28 років.