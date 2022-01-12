Йому було 28 років.

Вчора внаслідок ворожого обстрілу в районі селища Новотошківське Попаснянського району на Луганщині загинув старший солдат Віктор Кучеренко із 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Про це повідомила пресслужба Баштанської районної державної адміністрації.

Фото: Баштанська РДА Віктор Кучеренко

Віктор Кучеренко народився 28 серпня 1993 року в селі Антонівка Новоодеського району на Миколаївщині. Навчався в Новолазарівській ЗОШ, згодом – у Казанківській гуманітарній гімназії, закінчив Казанківське СПТУ.

"Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які би змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом із рідними та близькими цей біль, схиляємо голови та підтримуємо Вас у годину скорботи.… Вічна пам’ять та шана нашим Героям", – йдеться в повідомленні Баштанської райдержадміністрації.

Нагадаємо, від початку доби в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.