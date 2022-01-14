Зеленський затвердив звіт РНБО за результатами огляду громадської безпеки та цивільного захисту

Звіт було затверджено після розгляду звіту МВС за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту.

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) від 30 грудня 2021 року "Про звіт за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту".

Відповідний указ №11/2022 від 14 січня опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається у тексті рішення РНБО, звіт було затверджено після розгляду звіту Міністерства внутрішніх справ за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, попередньо схваленого Кабінетом Міністрів України.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 жовтня ухвалила Кодекс цивільного захисту, яким визначаються суб'єкти забезпечення цивільного захисту, їх функції та повноваження.

Документ передбачає створення єдиної держсистеми цивільного захисту, яка складається з функціональних, територіальних підсистем та їх ланок. Крім того, кодексом визначається склад і основні завдання сил цивільного захисту.