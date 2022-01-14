​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
ГоловнаПраво

Зеленський затвердив звіт РНБО за результатами огляду громадської безпеки та цивільного захисту

Звіт було затверджено після розгляду звіту МВС за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту.

Зеленський затвердив звіт РНБО за результатами огляду громадської безпеки та цивільного захисту
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) від 30 грудня 2021 року "Про звіт за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту".

Відповідний указ №11/2022 від 14 січня опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається у тексті рішення РНБО, звіт було затверджено після розгляду звіту Міністерства внутрішніх справ за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, попередньо схваленого Кабінетом Міністрів України.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 жовтня ухвалила Кодекс цивільного захисту, яким визначаються суб'єкти забезпечення цивільного захисту, їх функції та повноваження.

Документ передбачає створення єдиної держсистеми цивільного захисту, яка складається з функціональних, територіальних підсистем та їх ланок. Крім того, кодексом визначається склад і основні завдання сил цивільного захисту.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також