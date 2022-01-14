Зеленський продовжив безвізовий режим для Великобританії

Зеленський підписав указ про безвіз для громадян Великобританії у січні 2020 року. Термін дії документу спливав у кінці цього місяця.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який продовжує безвізовий режим в'їзду до України та транзитного проїзду через українську територію для громадян Великої Британії.

Указ №12/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2023 року", - сказано в документі.

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Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Президент Володимир Зеленський у січні 2020 року підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Великобританії. Він почав дію з 31 січня 2020 року, коли Британія покинула Євросоюз. Термін його дії спливає 30 січня 2021 року.

Безвізовий режим в'їзду і транзитного проїзду діє за умови, що термін перебування громадянина Великобританії на території України не перевищує 90 днів упродовж пів року.