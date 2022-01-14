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Путін призначив Гризлова послом у Білорусі

Представник Росії у ТКГ отримав нову посаду.

Борис Грызлов
Фото: news.nb.dp.ru
Борис Грызлов

Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов став новим послом РФ у Білорусі, змінивши на цій посаді Євгена Лук'янова.

Про це повідомляється в указах президента Росії Володимира Путіна №10 і №11 від 14 січня.

Гризлов у минулому займав посаду міністра внутрішніх справ Росії (2001-2003), був головою Державної думи Російської Федерації четвертого і п'ятого скликань (2003-2011). Крім того, він є головою вищої ради партії "Єдина Росія" з 2002 року.

З кінця 2015 року представляє Росію в Тристоронній контактній групі, яка займається мирним урегулюванням на Донбасі. Газета "Комерсант" раніше писала, що Гризлов поки що буде суміщати роботу послом з виконанням обов'язків у ТКГ.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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