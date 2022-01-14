Швеція виведе свої війська з Малі через ПВК "Вагнера"

Уряд Швеції вирішив відмовитися від участі в антитерористичній місії Takuba і протягом 2022 року вивести військових із Малі. Це сталося через прибуття в Малі бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це, перебуваючи у Франції, заявила журналістам глава МЗС Швеції Анн Лінде, передає Reuters.

"Ми знаємо, що там діють вагнерівці, якщо їхній вплив на обстановку [у Малі] посилиться, ми не зможемо залишати там стільки військових", – визнала міністр.

Вона наголосила, що прибуття бойовиків на допомогу офіційній владі є неприпустимим, через це "будуть наслідки".

2020 року парламент Швеції дозволив відправити до Малі до 150 військовослужбовців для участі в операції Takuba. У місії ООН задіяно ще близько 250 шведських військових. Ситуацію в Малі парламент знову обговорить у лютому, зазначила Лінде.

Місія Takuba частково продовжила антитерористичну операцію Збройних сил Франції у Сахелі. У Takuba беруть участь військові та логістичні потужності 14 європейських країн, які допомагають малійським силовикам у боротьбі зі озброєними ісламістами.

У Парижі вже підтвердили, що деякі країни-учасниці Takuba заявили про занепокоєння у зв'язку з прибуттям до Малі сил російської ПВК "Вагнера".

США та Євросоюз, насамперед Франція, неодноразово висловлювали занепокоєння щодо перебування у Малі "групи Вагнера". Проте російська сторона заявляла, що жодних представників збройних сил РФ у Малі немає.

Торік у вересні також стало відомо, що російська ПВК "Вагнера" набирає бойовиків для виконання місії в Малі. При цьому уродженців України, зокрема мешканців окупованих територій Криму і Донбасу, на це завдання не беруть. Перед тим лондонська газета Times повідомила, що контингент чисельністю в 1 тис. російських найманців вирушить до Малі в межах договору з військовими, які захопили владу в республіці. Місія російського контингенту полягатиме у підготовці військ і захисті високопосадовців режиму в країні, яка пережила два перевороти за останній рік.

Колишня французька колонія Малі – одна з найбільших за розмірами і найбідніших держав Африки. Країна не має виходу до моря, значну частину її території займає пустеля Сахара. Населення сповідує іслам.

У травні 2021 року малійські військові заарештували тимчасового президента країни Ба Ндао, прем'єра Моктар Уана і міністра оборони генерала Сулеймана Дукуре. Причиною стала відмова президента і прем'єра включити до складу перехідного уряду полковників Модібо Коне і Садіо Камару, активних учасників торішнього військового перевороту. У липні на перехідного президента Малі полковника Ассімі Гойту, який прийшов до влади після травневого військового перевороту, здійснили замах.