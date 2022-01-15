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США можуть тренувати українських військових у країнах східного флангу НАТО, - The New York Times

За словами чиновників, США майже напевно постачатимуть Україні зброю.

США можуть тренувати українських військових у країнах східного флангу НАТО, - The New York Times
Фото: EPA/UPG

Співробітники адміністрації Байдена розповіли, що Сполучені Штати розглядають можливість розпочати тренування українських військових на території країн, що входять до східного флангу НАТО.

Про це повідомляє The New York Times.

"Співробітники адміністрації, з якими були проведені бесіди цього тижня, сказали, що плани допомоги українським повстанцям можуть включати навчання в сусідніх країнах, які є частиною східного флангу НАТО: Польщі, Румунії та Словаччини, що може дозволити їм пробиратися в Україну та назад", - пише видання.

За інформацією видання, крім матеріально-технічної допомоги та озброєння, Сполучені Штати та союзники по НАТО могли б надавати українцям медичне обладнання та укриття під час збройного наступу Росії.

За словами чиновників, США майже напевно постачатимуть зброю.

Нагадаємо, за даними CNN, Росія підготувала групу оперативників для проведення операції під чужим прапором на сході України, щоб створити привід для вторгнення в країну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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