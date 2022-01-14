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Україна почала додаткові контакти з партнерами для посилення кібербезпеки

Роботу веб-сайту МЗС України наразі відновлено. Внаслідок атаки контент сайту не постраждав, витоку службової інформації не зафіксовано.

Україна почала додаткові контакти з партнерами для посилення кібербезпеки
Фото: facebook Ніколенка

МЗС України після масштабної кібератаки на урядові сайти розпочало додаткові контакти із міжнародними партнерами задля посилення спроможностей України протидіяти кібератакам та розвивати системи кіберзахисту.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби українська дипломатична служба розпочала додаткові контакти із міжнародними партнерами задля посилення спроможностей України протидіяти кібератакам та розвивати системи кіберзахисту", - повідомив Ніколенко.

Він зазначив, що команда спеціалістів МЗС, у співпраці з іншими причетними відомствами, вже відновила роботу веб-сайту МЗС України. Внаслідок атаки контент сайту не постраждав, витоку службової інформації не зафіксовано, внутрішні ІТ-системи міністерства працюють в штатному режимі.

"Вживаємо практичних заходів для посилення кіберзахисту МЗС та українських посольств і консульств за кордоном", - додав представник МЗС.

Як повідомляли, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було. У відомстві також заявили, що ведуть розслідування цього інциденту. Наразі фахівці виявили окремі ознаки причетності до нього хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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