Хакери з КНДР викрали за рік криптовалюти на $400 млн

Для північнокорейських хакерів 2021 рік став одним з найуспішніших в історії.

Північна Корея у 2021 році здійснила щонайменше сім атак на криптовалютні платформи. Унаслідок цього було вилучено цифрові активи на суму майже 400 мільйонів доларів США, що стало одним з найуспішніших для хакерів років в історії.

Про це пише The Guardian з посиланням на звіт експертів з блокчейну Chainalysis.

"З 2020 по 2021 рік кількість хакерських операцій, пов’язаних із Північною Кореєю, зросла з чотирьох до семи, а кількість коштів, отримана від цих зломів, зросла на 40%", – йдеться у звіті.

Як зазначають експерти, щойно Північна Корея "отримала опіку над коштами, вона розпочала ретельний процес відмивання, щоб приховати та вивести гроші".

За даними Chainalysis, в основному діяльність пов'язаних із КНДР хакерів була спрямована на інвестиційні компанії та централізовані біржі. Хакери застосовували атаки фішингу, шкідливі програми, а також сучасну соціальну інженерію для викачування коштів з організацій.

Повідомляється, що значну частину кібератак, ймовірно, провело хакерське угруповання Lazarus Group, що перебуває під санкціями США. Угруповання звинувачували у зломі міжнародних банків, клієнтських облікових записів, а також у кібератаці в 2014 році на компанію Sony Pictures Entertainment.

За даними Chainalysis, Пхеньян також активізував зусилля щодо відмивання вкраденої криптовалюти, розширивши використання програмних інструментів. У доповіді йдеться, що дослідники виявили 170 млн доларів невідмитих запасів криптовалюти, отриманої в результаті 49 кібератак з 2017 до 2021 року.

The Guardian зауважує, що експерти ООН звинувачували КНДР у використанні вкрадених коштів для підтримки розвитку програм ядерних та балістичних ракет в обхід санкцій.

Видання нагадує, що торік США звинуватили в багаторічній хакерській діяльності трьох програмістів із КНДР, які працюють на північнокорейську розвідувальну службу. За даними США, кіберзлочини були націлені на розкрадання понад 1,3 млрд доларів у звичайній валюті та криптовалюті. Крім того їхня діяльність зачіпала роботу різних компаній, банків та кіностудій Голлівуду.