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​Міністр охорони здоров'я Франції захворів на ковід

Олів'є Веран повідомив, що працюватиме дистанційно.

​Міністр охорони здоров'я Франції захворів на ковід
Олів'є Веран
Фото: Олів'є Веран / Twitter

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Веран зазначив, що працюватиме дистанційно.

"Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. У зв'язку з цим я самоізолююсь і продовжую виконувати свої обов'язки дистанційно", - написав міністр.

Нагадаємо, на початку січня у французькому місті Марсель зафіксували 12 випадків нового штаму коронавірусу. Варіант B.1.640.2, названий IHU, був виявлений вченими з Інституту середземноморської інфекції IHU. Дослідники кажуть, що він містить 46 мутацій – навіть більше, ніж омікрон, що робить його стійкішим до вакцин.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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