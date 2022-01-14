​Міністр охорони здоров'я Франції захворів на ковід

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Веран зазначив, що працюватиме дистанційно.

"Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. У зв'язку з цим я самоізолююсь і продовжую виконувати свої обов'язки дистанційно", - написав міністр.

Je viens d’être testé positif au Covid.

En conséquence, je me mets à l’isolement et continue d’assurer mes fonctions à distance. — Olivier Véran (@olivierveran) January 13, 2022

Нагадаємо, на початку січня у французькому місті Марсель зафіксували 12 випадків нового штаму коронавірусу. Варіант B.1.640.2, названий IHU, був виявлений вченими з Інституту середземноморської інфекції IHU. Дослідники кажуть, що він містить 46 мутацій – навіть більше, ніж омікрон, що робить його стійкішим до вакцин.