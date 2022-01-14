Зеленський призначив посла України в Литві

Ця посада була вакантною з 6 жовтня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський призначив Петра Бешту Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

“Призначити Бешту Петра Івановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці”, - йдеться в документі.

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський звільнив Володимира Яценківського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці. Того ж дня було звільнено ще трьох очільників дипломатичних відомств.