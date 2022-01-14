Зеленський призначив посла України в Литві

Президент України Володимир Зеленський призначив Петра Бешту Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
“Призначити Бешту Петра Івановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці”, - йдеться в документі.
Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський звільнив Володимира Яценківського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці. Того ж дня було звільнено ще трьох очільників дипломатичних відомств.