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Зеленський призначив посла України в Литві

Ця посада була вакантною з 6 жовтня 2020 року.

Зеленський призначив посла України в Литві
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Петра Бешту Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

“Призначити Бешту Петра Івановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці”, - йдеться в документі.

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський звільнив Володимира Яценківського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці. Того ж дня було звільнено ще трьох очільників дипломатичних відомств.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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