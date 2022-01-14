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Зеленський запропонував Байденові тристоронній саміт із Путіним, – Єрмак

Заява прозвучала під час спілкування голови ОП з американським дипломатом Джоном Гербстом.

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести зустріч за участю президента РФ Володимира Путіна

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час спілкування з американським дипломатом Джоном Гербстом Єрмак сказав, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

"Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", – заявив голова ОП.

Нагадаємо, 11 січня Зеленський зустрівся із зовнішньополітичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Він заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Зеленський також заявив про готовність домовлятися з Путіним у рамках "нормандського формату".

Єрмак, який також був присутній на зустрічі з Пльотнером і Бонном, підтвердив, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання.

Зеленський давно хоче зустрітися з Путіним і нещодавно заявив про готовність до переговорів у будь-якому форматі, в тому числі двосторонньому. 1 грудня під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії.

При цьому Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі та неодноразово закликала Україну почати переговори з представниками окупаційних адміністрацій - ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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