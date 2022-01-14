"Я не опинюся за ґратами", – Порошенко

Пʼятий президент каже, що це вже друга справа, відкрита проти нього за статтею про державну зраду.

Пʼятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що "вугільна справа" є вже другою, в якій йому інкримінують державну зраду. Перша була відкрита після телефонної розмови з Джо Байденом ще до його обрання президентом США.

Про це він сказав у інтервʼю "Настоящему времени".

"Потім вони швидко закрили справу про держзраду і почали нову", – заявив він.

На погляд Порошенка, одним із мотивів відкриття проти нього справи за державну зраду є помста бізнесмена Ігоря Коломойського за втрачені активи.

Головною ж метою розслідування проти себе політик вважає бажання його налякати. Він також переконаний, що за ґратами не опиниться.

"Я не опинюся за ґратами, не вистачить ні духу, ні сил, ні волі. Послухайте, я ж все-таки пʼятий президент, я не можу не повернутися і зрадити мільйони й мільйони голосів, які були віддані за мене і мою команду і в 2014, і в 2019", – висловився політик.

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри. Він заявив, що планує повернутися до України 17 січня. Порошенко хоче скористатися правом народного депутата на невідкладний прийом генерального прокурора. Ірина Венедіктова, як відомо, підозру Порошенку не підписувала, бо була у відпустці. Замість неї це зробив її заступник.

Саме 17 січня суд і планує обрати йому запобіжний захід. У клопотанні для нього просять утримання під вартою із альтернативою застави в 1 млрд гривень. Саме стільки просили і для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Адвокати Порошенка заявили, що вже є ухвала про його затримання. У ДБР тим часом кажуть, що політик ухвилився від явки до суду, а це може призвести до обрання йому більш суворого запобіжного заходу.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 14 січня, коли оприлюднять ухвалу.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний хто був під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин за кордоном.

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.