Січнева сесія ПАРЄ відбудеться в гібридному форматі

Наступна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи відбудеться 24-28 січня в гібридному форматі, а фізичну присутність делегатів обмежать.

Про це йдеться у повідомленні ПАРЄ.

Тобто взяти участь у засіданні можна буде онлайн та офлайн.

Офлайн на сесії будуть присутніми лише президент та віце-президенти Асамблеї, голови комітетів, голови політичних груп, голови національних делегацій, один заступник голови національних делегацій від опозиції, та один член секретаріату, а також доповідачі, чиї доповіді включені до порядку денного.

Україну у Страсбурзі представлятиме, зокрема, нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

“Таким чином у Страсбург з нашої української делегації цього разу зможуть поїхати я, як доповідач, а також Марія Мезенцева, Євгенія Кравчук, Сергій Соболєв і ще один член секретаріату”, – написав він у соцмережі Facebook.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Нагадаємо, торік восени Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила запропонований Україною список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.