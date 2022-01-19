Російські війська і техніка прибувають у райони Білорусі поблизу кордону з Україною.

Учора, 18 січня, у блозі Digital Forensic Research Lab при експертній групі Atlantic Council було опубліковано огляд прибуття російських військ до Республіки Білорусь. Зокрема, там йшлося про розвантаження російських реактивних систем залпового вогню "Ураган" на станції Речиця на Гомельщині на північ від Києва.

Пізніше автор статті Майкл Шелдон виклав фотографію табору з військовою технікою, яка, ймовірно, була знята в районі Речиці. На цій фотографії російські розслідувачі із групи Conflict Intelligence Team (CIT) помітили транспортно-заряджувальну машину 9Т452 того ж РСЗВ "Ураган".

Окрім того, один із користувачів Твіттера геолокував подібний кадр на відео з TikTok на шосе М10 в районі пункту зупинки "Іванівка". Розслідувачі перевірили і підтвердили цю геолокацію.

"Звідти трохи більше 40 кілометрів до кордону з Чернігівською областю України та близько 90 кілометрів – з Київською. Варто зазначити, що в цьому районі немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість», які мають відбутися у лютому", – зазначають у СІТ.

Фото: СІТ

На думку розслідувачів, поява російської техніки в безпосередній близькості від кордону з Київською областю викликає особливі побоювання у зв'язку із заявами припущеннями джерел CNN про те, що російські війська можуть спробувати атакувати Україну з півночі. При цьому досі не відомо, про які масштаби зосередження сил на північ від Києва йдеться.

"Щонайменше частина російських сил, які вступили до Білорусі, пройшли до заявлених місць проведення навчань (наприклад, до Бреста біля кордону з Польщею)", – зазначили в СІТ.

Нагадаємо, 15 січня СІТ повідомили, що Росія перекидає ракетні комплекси "Іскандер" із Далекого Сходу до кордонів України. Ретельно накрита брезентом техніка потягами прямує у західному напрямку.

Три дні перед тим СІТ опублікували підтвердження того, що Росія перекидає нову військову техніку з Сибіру ближче до кордону з Україною.