Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Лавров заявив, що США мають змусити Україну надати Донбасу "особливий статус"
Лавров заявив, що США мають змусити Україну надати Донбасу "особливий статус"
Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
ГоловнаСуспільствоВійна

Місія ОБСЄ не зафіксувала витоку хімікатів у Горлівці

В українській розвідці заявляли, що витік аміаку на "Стиролі" може спричинити військове вторгнення Росії в Україну.

Місія ОБСЄ не зафіксувала витоку хімікатів у Горлівці
Фото: Макс Левин

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала ознак техногенної катастрофи у тимчасово окупованій Горлівці на Донбасі, яку Росія могла використати як причину для вторгнення.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 17 січня.

"16 та 17 січня Місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька). СММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію", – сказано у звіті.

За даними розвідки, 14 січня до Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" доставили ємності з аміаком, з яких у повітря потрапляють отруйні речовини. У Міноборони попереджали, що техногенна катастрофа може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави, а також спричинити військове вторгнення Росії в Україну.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також