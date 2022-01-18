Місія ОБСЄ не зафіксувала витоку хімікатів у Горлівці

В українській розвідці заявляли, що витік аміаку на "Стиролі" може спричинити військове вторгнення Росії в Україну.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала ознак техногенної катастрофи у тимчасово окупованій Горлівці на Донбасі, яку Росія могла використати як причину для вторгнення.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 17 січня.

"16 та 17 січня Місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька). СММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію", – сказано у звіті.

За даними розвідки, 14 січня до Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" доставили ємності з аміаком, з яких у повітря потрапляють отруйні речовини. У Міноборони попереджали, що техногенна катастрофа може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави, а також спричинити військове вторгнення Росії в Україну.