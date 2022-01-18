Сильний вітер перекинув головну ялинку Кропивницького

Сильний вітер у вівторок, 18 січня, перекинув на бік головну ялинку Кропивницького на площі Героїв Майдану.

Як повідомляє місцеве видання "Гречка", вранці містом пронеслася завірюха з потужними поривами вітру. Синоптики попереджали, що його пориви сягнуть 15-20 метрів за секунду.

"Сьогодні погіршилися погодні умови в місті. Був і продовжується вітер, який перевищує середні показники, штормовий вітер. Частина територій залишилась без електроенергії. Я хотів би заспокоїти, що протягом світлового дня електропостачання буде відновлено", - сказав на брифінгу зранку начальник головного управління ЖКГ Віктор Кухаренко.

Ялинку, що впала, почали демонтувати.

Нагадаємо, що у грудні через сильний вітер упала ялинка в Маріуполі.

Кілька днів тому через штормовий вітер впали ялинки у цілій низці населених пунктів: Пустомитах, Лубнах, Кролевці тощо.