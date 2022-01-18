У Запорізькій області двох чоловіків судитимуть за вбивство 11-річного хлопчика

Двом мешканцям Мелітопольського району повідомлено про підозру у викраденні та навмисному вбивстві малолітньої дитини у серпні 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, у серпні 2021 року двоє чоловіків викрали 11-річного хлопчика. Силоміць посадивши дитину до авто, відвезли до домоволодіння, розташованого у с. Радивонівка Мелітопольського району. Хлопчика били та утримували у підвалі впродовж 2-х тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Його тіло сховали у тому ж підвалі, заливши бетоном", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі одному з підозрюваних уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу другому.

В Офісі генпрокурора уточнили, що чоловікам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2, п. 3, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство малолітньої дитини, скоєне за попередньою змовою групою осіб, незаконне позбавлення волі та викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, суд на Волині обрав покарання 35-річному жителю селища Маневичі, який забив до смерті матір наступного дня після повернення з тюрми. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.