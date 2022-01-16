У Запорізькій області група підлітків жорстоко знущалася з однолітка

У Запорізькій області група підлітків влаштувала жорстоке знущання з колишнього однокласника. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "катування".

Як повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, 15 січня в селищі міського типу Кушугум група неповнолітніх від 12-ти до 15-ти років запросила свого колишнього однокласника до будинку. Там вони кілька годин били хлопця, принижували та знущалися з нього.

Рідні хлопця, схвильовані відсутністю мобільного зв’язку з ним, самостійно відшукали адресу будинку, в якому він перебував. Поліцію викликала матір підлітка після того, як увійшла до будинку.

Особи всіх шести порушників встановлені. Всі вони були доставлені до відділу поліції, де опитані в присутності батьків. Наразі поліція встановлює причини жорстокого знущання над дитиною та всі обставин події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.