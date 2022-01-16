Окупанти поранили українського воїна біля Катеринівки

Від початку неділі, 16 січня окупанти у зоні бойових дій на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 15 січня у зоні бойових дій на Донбасі була тиша.

Впродовж п’ятниці, 14 січня російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

13 січня окупанти двічі порушили режим припинення вогню, а впродовж 12 січня, – тричі. В результаті боєць ООС отримав бойову травму.