Окупанти стріляли біля Водяного та Причепилівки

Упродовж п’ятниці, 14 січня у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Один раз ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Водяного російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Причепилівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку, 15 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня окупанти двічі порушили режим припинення вогню, а впродовж 12 січня, – тричі. В результаті боєць ООС отримав бойову травму.