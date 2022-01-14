Аdidas: подорож до витоків і бренд сьогодні

Історія цієї торгової марки почалася досить давно, ще у 20-ті роки минулого століття. Двоє братів зі звичайної сім'ї зацікавилися незайнятою на той час нішою на ринку легкої промисловості, а саме виробництвом взуття. Потроху справа розвивалася, і з виготовлення звичайних капців переросла в сімейну компанію з гучною назвою Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik, яка перекладається, як Фабрика спортивного взуття братів Дасслер.

Першими кроками була розробка шипованих кросівок для футболу, розробка спеціальної підошви для легкоатлетів та інших виробів, що дозволяють бути продуктивнішими у процесі тренувань чи гри. Звісно, такі відкриття не могли залишитися непоміченими. Кількість клієнтів зростала як серед професійних спортсменів, так і серед любителів. Згодом відбулися певні зміни, і один із братів-засновників, Адольф, відкрив власну справу, назва якої сьогодні відома всьому світу — adidas.

А що зараз?

Звичайно ж, враховуючи довгий часовий проміжок, неважко уявити, наскільки фірма зробила крок у плані масштабів як виробництва, так і модельного ряду. Сьогодні це одна з найбільших компаній, яка продовжує розвиватися, пропонувати технологічні моделі, успішно укладати річні контракти з популярними спортивними командами й продовжувати популяризувати спорт. Мало того, вона уможливила придбання своєї продукції для всіх, навіть якщо монобрендовий магазин не розташований у вашому місті. В Україні запустився офіційний інтернет-магазин, який пропонує великий спектр оригінальної продукції онлайн. Досить знайти на сайті необхідну модель і вже через кілька днів комбінувати її зі своїми образами, або ж тестувати в умовах виснажливих тренувань.

Асортимент інтернет-магазину adidas

Він є великою різноманітністю спеціалізованого одягу, взуття та аксесуарів для певних видів спорту/навантажень, а також повсякденні зразки, придатні для любителів спорт-стилю. Всі вироби розподілені за категоріями, що дозволяє легко знайти актуальний варіант. До того, всі знають, що цей бренд часто презентує спільні колаборації із зірками шоу-бізнесу, і такі лінії виділені в розділ добірок, в яких ви можете простежити схожість товарів між собою та відзначити різницю в порівнянні з іншими пропозиціями торгової марки. Ми впевнені, що лейбл точно здивує вас, але краще розглянути все на власні очі.