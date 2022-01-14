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На Київщині чоловік після побачення ​з дівчиною викрав її автомобіль

Він забрав ключі від авто після гостюванні в неї. 

На Київщині поліцейські затримали чоловіка, який викрав автомобіль своєї знайомої.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що 20-річний житель селища Блиставиця після гостин у дівчини в Ірпені "прихопив" з собою ключі від її автівки.

Фото: kv.npu.gov.ua

13 січня близько 12:00 до поліції зателефонувала стурбована молода жінка та повідомила, що з парковки біля її помешкання зник автомобіль. На місце прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Бучанського райуправління поліції.

На пошуки авто було зорієнтовано всіх правоохоронців і патрулі Бучанського району. За кілька годин автівку була знайдено.

Поліцейські затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК. Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за викрадення транспортних засобів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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