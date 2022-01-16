За кілометр від лінії розмежування на Донбасі нацгвардійці затримали іноземців

На спостережному посту в Луганській області, за кілометр від лінії розмежування, бійці Національної гвардії України затримали двох громадян Азербайджану.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії в ООС.

“Після проведення перевірки нацгвардійці виявили, що термін перебування одного з них закінчився 10 січня, інший – перебував на території України безпідставно”, – йдеться у повідомленні.

Також було виявлено, що чоловіки раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі.

Бійці передали затриманих співробітникам Державної прикордонної служби України для встановлення обставин та подальшого прийняття правового рішення.

Нагадаємо, у жовтні у Львові правоохоронці викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку.