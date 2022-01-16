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За кілометр від лінії розмежування на Донбасі нацгвардійці затримали іноземців

Їх передали прикордонникам.

За кілометр від лінії розмежування на Донбасі нацгвардійці затримали іноземців
Фото: mvs.gov.ua

На спостережному посту в Луганській області, за кілометр від лінії розмежування, бійці Національної гвардії України затримали двох громадян Азербайджану

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії в ООС.

“Після проведення перевірки нацгвардійці виявили, що термін перебування одного з них закінчився 10 січня, інший – перебував на території України безпідставно”, – йдеться у повідомленні. 

Також було виявлено, що чоловіки раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі. 

Бійці передали затриманих співробітникам Державної прикордонної служби України для встановлення обставин та подальшого прийняття правового рішення. 

Нагадаємо, у жовтні у Львові правоохоронці викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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