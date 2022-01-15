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Російські найманці у суботу ще не стріляли

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію.

Російські найманці у суботу ще не стріляли
Фото: vchasnoua.com/

Від початку суботи, 15 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 14 січня у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

13 січня окупанти двічі порушили режим припинення вогню, а впродовж 12 січня, –  тричі. В результаті боєць ООС отримав бойову травму.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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