Російські найманці у суботу ще не стріляли

Від початку суботи, 15 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 14 січня у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

13 січня окупанти двічі порушили режим припинення вогню, а впродовж 12 січня, – тричі. В результаті боєць ООС отримав бойову травму.