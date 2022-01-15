Фото: dsns.gov.ua

При сходженні на гору Говерла у Карпатах в Івано-Франківській області загинула людина.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Ще двоє туристів отримали травми різних ступенів тяжкості.

“Станом на 13:30, туриста з травмою ноги рятувальники спускають з гори, водночас рятувальники прямують ще до однієї травмованої особи”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення 16:05. Стало відомо, що загинула і травмувалися туристи з м. Южне, Одеської області.

Станом на 14:40, чоловіка, 1987 року народження, з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази “Заросляк” та передали медикам.

О 14:30 травмовану жінку, 1989 року народження, до якої прямували рятувальники, знайдено, організовано її супровід.

Як з’ясувалося, загинула жінка 1965 року народження.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

До загиблої слідують працівники Нацполіції для проведення слідчих дій.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 28 рятувальників.

Нагадаємо, торік у Грузії під час сходження на одну з гір неподалік від гірськолижного курорту Гудаурі загинув бізнесмен, політик та засновник футбольного клубу "Зестафоні" Ілія Кокая.