При сходженні на гору Говерла у Карпатах в Івано-Франківській області загинула людина.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
Ще двоє туристів отримали травми різних ступенів тяжкості.
“Станом на 13:30, туриста з травмою ноги рятувальники спускають з гори, водночас рятувальники прямують ще до однієї травмованої особи”, – йдеться у повідомленні.
Оновлення 16:05. Стало відомо, що загинула і травмувалися туристи з м. Южне, Одеської області.
Станом на 14:40, чоловіка, 1987 року народження, з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази “Заросляк” та передали медикам.
О 14:30 травмовану жінку, 1989 року народження, до якої прямували рятувальники, знайдено, організовано її супровід.
Як з’ясувалося, загинула жінка 1965 року народження.
До загиблої слідують працівники Нацполіції для проведення слідчих дій.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 28 рятувальників.
Нагадаємо, торік у Грузії під час сходження на одну з гір неподалік від гірськолижного курорту Гудаурі загинув бізнесмен, політик та засновник футбольного клубу "Зестафоні" Ілія Кокая.