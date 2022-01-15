У Чернівцях зірвало дах кінотеатру, частина міста – без вуличного освітлення

У Чернівцях через сильний вітер зірвало дах кінотеатру “Чернівці”, на низці вулиць немає світла.

Про це Чернівецька міська рада повідомила у своєму Телеграм-каналі.

“У межах будівлі обмежено рух!”, – йдеться у повідомленні.

Через буревій значна частина міста буде без вуличного освітлення.

“Працюємо над тим, аби якнайшвидше ліквідувати обриви”, – додали у міські раді.

У мерії також повідомили, що тролейбуси № 1 та 8 тимчасово їздять лише до Соборної площі.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 15 січня через пориви вітру в Україні знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях.

У Києві внаслідок падіння дерева на автомобіль загинула людина, ще одна у важкому стані. У Броварах внаслідок поривів вітру пошкоджено дах адміністративної будівлі. У с. Княжичі пошкоджено дах школи, а у смт Калинівка – дах будинку культури.

У смт Степань Рівненської області шквальний вітер пошкодив металевий димохід котельні, внаслідок чого без теплопостачання залишились школа, районна лікарня та геріатричний центр.

У смт Сосниця на Чернігівщині пошкоджено дах дитячого садочку.