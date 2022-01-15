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Падіння дерева на авто у Києві: загинула людина, пошкоджено майже 10 автомобілів

Поліція проводить розслідування.

У Києві внаслідок падіння дерева загинула людина і було пошкоджено майже 10 автомобілів.

Про це повідомили столичні рятувальники.

“Внаслідок падіння дерева також було пошкоджено лінію електромереж: впав стовп, разом з ним і провода, пошкодивши тим самим близько десятка автівок”, – зазначено у повідомленні.

Подія сталася на вулиці Верховинній, 34, внаслідок негоди та сильних поривів вітру.

На місце виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. 

“По прибуттю перших бойових розрахунків було встановлено, що внаслідок падіння дерева на автівку було затиснуто водія та пасажирку. Ще до прибуття рятувальників пасажирку деблокували та передали медикам свідки”, – йдеться у повідомленні. 

У ДСНС зазначили, що дерево було значних розмірів і рятувальникам довелось викликати додатково автокран аварійно-рятувального загону, аби підняти дерево та звільнити автівку. 

Після того, як вивільнили автівку з під дерева, рятувальники деблокували тіло загиблого водія та передали правоохоронцям.

Обставини даної події встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, влітку у Львові через падіння дерева у парку загинули чоловік та жінка, які під час буревію сиділи на лавці в Стрийському парку.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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