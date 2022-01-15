Про це повідомили столичні рятувальники.

“Внаслідок падіння дерева також було пошкоджено лінію електромереж: впав стовп, разом з ним і провода, пошкодивши тим самим близько десятка автівок”, – зазначено у повідомленні.

Подія сталася на вулиці Верховинній, 34, внаслідок негоди та сильних поривів вітру.

На місце виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

“По прибуттю перших бойових розрахунків було встановлено, що внаслідок падіння дерева на автівку було затиснуто водія та пасажирку. Ще до прибуття рятувальників пасажирку деблокували та передали медикам свідки”, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що дерево було значних розмірів і рятувальникам довелось викликати додатково автокран аварійно-рятувального загону, аби підняти дерево та звільнити автівку.

Після того, як вивільнили автівку з під дерева, рятувальники деблокували тіло загиблого водія та передали правоохоронцям.

Обставини даної події встановлюватимуть правоохоронці.