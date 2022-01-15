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У Києві на з’їзді з проспекту Перемоги на Янгеля Lada влетіла у пішохідний перехід

Інформація про потерпілих уточнюється.

У Києві на з’їзді з проспекту Перемоги на Янгеля Lada влетіла у пішохідний перехід

У Києві ввечері 15 січня сталася серйозна автомобільна аварія. Причини ДТП та інформація про потерпілих наразі уточнюється.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"На з’їзді з проспекту Перемоги на вул. Янгеля сталася серйозна аварія. Внаслідок ДТП Lada влетіла у пішохідний перехід, а BMW – у стовп", – сказано в повідомленні. 

На місці працюють лікарі "швидкої" та правоохоронці. 

Причини аварії та інформація про потерпілих уточнюється.

Як повідомляли, 12 січня у ДТП на кільцевій дорозі Харкова загинули троє дорослих, двоє дітей – в лікарні.

Згодом з’ясувалося, що водія КІА, який спричинив смертельну ДТП, тричі зупиняли за п'яне водіння. Жертвами аварії стали таксист і подружжя, яке було його пасажирами. Важкі травми отримали двоє трирічних дітей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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