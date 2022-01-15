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Сина чиновника Міносвіти, який кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження, арештували під заставу майже 1 млн гривень

Владислав Стеценко свою вину визнав.

Сина чиновника Міносвіти, який кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження, арештували під заставу майже 1 млн гривень

У суботу, 15 січня, суд обрав запобіжний захід синові чиновника Міністерства освіти України, який побив перехожого через зауваження щодо паркування. Владислава Стеценка взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 992 тисячі гривень. 

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Дніпровський районний суд м. Києва у суботу, 15 січня, задовольнив клопотання Дніпровської окружної прокуратури міста Києва та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень", – сказано в повідомленні.

При цьому суд відхилив клопотання сторони захисту про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Підозрюваний свою вину визнав. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Владислав Стеценко
Фото: Київ Оперативний
Владислав Стеценко
Як повідомляли, 14 січня, перебуваючи біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі столиці, підозрюваний агресивно відреагував на зауваження місцевого мешканця щодо неправильного паркування, кинув чоловіка головою в асфальт. Потерпілий, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, перебуває в лікарні.

Поліція Києва дізналася про бійку під час моніторингу мережі Інтернет. Правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водієві позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури його затримали. 

За інформацією з відкритих джерел, нападник – 24-річний Владислав Стеценко – є сином голови комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки Вадима Стеценка.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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