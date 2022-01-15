Сина чиновника Міносвіти, який кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження, арештували під заставу майже 1 млн гривень

У суботу, 15 січня, суд обрав запобіжний захід синові чиновника Міністерства освіти України, який побив перехожого через зауваження щодо паркування. Владислава Стеценка взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 992 тисячі гривень.
Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
"Дніпровський районний суд м. Києва у суботу, 15 січня, задовольнив клопотання Дніпровської окружної прокуратури міста Києва та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень", – сказано в повідомленні.
При цьому суд відхилив клопотання сторони захисту про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Підозрюваний свою вину визнав. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.
Поліція Києва дізналася про бійку під час моніторингу мережі Інтернет. Правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водієві позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури його затримали.
За інформацією з відкритих джерел, нападник – 24-річний Владислав Стеценко – є сином голови комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки Вадима Стеценка.