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На Івано-Франківщині відкрито кримінальне провадження щодо водія, який намагався дати хабар поліцейським. Про це повідомили в обласній поліції.

35-річний мешканець Косівщини сів за кермо скутера Zongshen напідпитку і його зупинили співробітники поліції у селі Смодна.

“0,74 проміле – саме стільки алкоголю в організмі кермувальника показав “Драгер””, – йдеться у повідомленні.

Під час складання адміністративних матеріалів за п’яне водіння правопорушник запропонував правоохоронцям винагороду, аби уникнути відповідальності.

“Інспектори декілька разів попередили чоловіка про кримінальну відповідальність, проте це його не зупинило. У салон службового автомобіля порушник жбурнув 100 євро”, – розповіли патрульні.

Для документування злочину інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу Украіни (пропозиція, обіцянка або надання неправомірноі вигоди службовіи особі).

Протокол за фактом керування у стані сп'яніння водій теж отримав.

Нагадаємо, вранці 12 січня на об'їзній дорозі Харкова 34-річний водій автомобіля КІА Optima виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з таксі.

Внаслідок аварії загинули троє дорослих, двоє дітей госпіталізовані.

Потім з'ясувалося, що лише восени минулого року поліція виписала три адміністративні протоколи за водінняу стані алкогольного сп'яніння. Проте жоден із протоколів не було розглянуто у суді.