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На Волині чоловіка, який убив матір після виходу з тюрми за вбивство батька, засудили на 9 років

У суді обвинувачений свою провину не визнав.

Суд на Волині обрав покарання 35-річному жителю селища Маневичі, який забив до смерті матір наступного дня після повернення з тюрми.

Як повідомили в обласній прокуратурі, суд визнав чоловіка винуватим у заподіянні матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч.2 ст. 121 КК України) і призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

"Прокурори в суді довели, що 22 липня 2021 року нетверезий чоловік, який щойно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за побиття до смерті батька, під час сварки жорстоко побив матір, заподіявши їй травми, від яких вона померла", – зазначили в прокуратурі.

У поліції раніше повідомляли, що чоловік повернувся з в’язниці 21 липня. Батька він забив до смерті у 2017 році.

Видання ZAXID.NET пише, що в суді обвинувачений свою провину не визнав. За його словами, зранку він начебто знайшов п'яну матір біля порогу будинку. Де жінка отримала множинні переломи ребер та інші травми, чоловік пояснити не зміг, лише зазначив, що до цього він не причетний.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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