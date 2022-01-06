На Донеччині викрили колишнього військового у вбивстві свого співслужбовця

Колишнього військовослужбовця однієї з військових частин викрито у порушенні статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями і вчиненні вбивства свого співслужбовця.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері ОС.

"До Донецької спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем, 1976 року народження, при виконанні службових обов’язків на позиції опорного спостережного пункту однієї з військових частин, що дислокувалась в Бахмутському районі Донецької області. Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, смертельні вогнепальні поранення потерпілому наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець.

Зазначається, що 5 січня військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 406 КК України. За за клопотанням прокурора судом обрано підозрюваному безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, 3 січня у Донецькій області виявили тіло військовослужбовця-контрактника з простреленою головою. Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, загиблим виявився уродженець смт Нововасилівка Запорізької області.