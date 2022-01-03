Стефанчук назвав пріоритети роботи Верховної Ради у 2022 році

Одним з них стане "посилення народовладдя".

Серед пріоритетів роботи Верховної Ради на 2022 рік – посилення народовладдя, реформа СБУ, пенсійна реформа та містобудування.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, йдеться у телеграм-каналі ВРУ.

“Ми чітко знаємо, куди рухатися далі, адже щороку маємо дороговказ – План законопроєктної роботи Верховної Ради України”, – зазначив він.

За його словами, посилення народовладдя стане одним з акцентів роботи депутатів, “адже це основна передвиборча обіцянка Президента України Володимира Зеленського”.

Нагадаємо, спікер Руслан Стефанчук створив Науково-консультативну раду при голові Верховної Ради. Це буде консультативно-дорадчий орган, метою якого є залучення висококваліфікованих правників до законопроектної роботи та підготовки наукових висновків