У лікарні Кременчука побили журналіста, поліція відкрила провадження

Поліція Кременчука відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення самоправних дій та побиття журналіста на території Центральної районної лікарні міста.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області, до поліції міста Кременчука протягом дня надійшло ряд звернень за фактом вчинення самоправних дій на території Центральної районної лікарні.

Також на лінію 102 надійшло звернення від місцевого журналіста щодо вчинення відносно нього насильства у зв’язку із здійсненням ним журналістської законної професійної діяльності на місці події.

"За вказаними фактами органами досудового розслідування Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях з правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 356 (Самоправство) та ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

На даний час проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, зазначили у поліції.

Як повідомляє видання kremen.today, сьогодні приміщення Кременчуцької центральної районної лікарні захопили невідомі особи. При цьому "тітушки" побили журналіста Кременчуцької міської телерадіокомпанії Антона Воробйова.

"Коли Воробйов разом з оператором, виконуючи обов’язки журналіста, намагався потрапити до захопленого "тітушками" приміщення, його кілька разів сильно вдарили та виштовхали на двір. Нападників було двоє. Журналістові стало погано, йому викликали “швидку”. Після огляду лікарями було прийнято рішення про термінову госпіталізацію Воробйова", - пише видання.

Наразі журналіст перебуває на лікуванні в нейрохірургічному відділенні лікарні “Кременчуцька”. Попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забиття м’яких тканин грудної клітки.

Як пише видання, раніше обласна влада закрила у Кременчуці обласні психоневрологічний та наркологічний диспансери. Тепер пацієнти мусять їздити у Полтаву. Міська влада Кременчука ухвалила рішення створити міські психіатричну і наркологічну служби, розташувавши їх у приміщенні Кременчуцької ЦРЛ, яка рік тому була передана на баланс міста.

Приміщення ЦРЛ, виділені під створення психіатричної та наркологічної служб, раніше орендувало Кам’янопотоківське ЦПМСД. Служба відмовилася продовжувати оренду з 1 січня 2022 року, але не звільнило приміщення.