На Донбасі загинули двоє українських військових

Воїни отримали несумісні з життям поранення внаслідок підриву на міні.

На Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Зазначається, що станом на 17:00 10 січня російсько-окупаційні війська сьогодні двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У бік Пісків ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі і поранили українського військового.