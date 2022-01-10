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На Донбасі загинули двоє українських військових

Воїни отримали несумісні з життям поранення внаслідок підриву на міні.

На Донбасі загинули двоє українських військових
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

На Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Зазначається, що станом на 17:00 10 січня російсько-окупаційні війська сьогодні двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У бік Пісків ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі і поранили українського військового.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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