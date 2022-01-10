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Частина Торецька третій тиждень залишається без води через аварію в "сірій" зоні

Окупанти досі не надали гарантій безпеки.

Частина Торецька третій тиждень залишається без води через аварію в "сірій" зоні
Фото: 5 канал

Значна частина прифронтового міста Торецьк Донецької області третій тиждень залишається без централізованого водопостачання через прорив на водогоні "Горлівка – Торецьк", який стався у "сірій" зоні.

У Торецькій військово-цивільній адміністрації зазначили, що до міста надходить 8 тисяч кубометрів води на добу за необхідних 14 тисяч кубометрів для прокачування всіх районів міста, пишуть "Новини Донбасу".

Як і раніше, початок ремонту в "сірій" зоні залежить від підтвердження режиму тиші з боку так званої влади "ДНР". Гарантії безпеки досі не надано, уточнили в Торецькій адміністрації.

У місті продовжує діяти графік підвезення та прокачування води.

Як повідомляли, 27 грудня у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через скорочення надходження води на 60% від запланованого. 26 грудня на водогоні "Горлівка – Торецьк" відбулися заплановані ремонтні роботи. Аварію було усунуто, але обсяг води не збільшився. Тож припустили "прорив" водогону в "сірій" зоні.

Населення попросили не робити забір води із системи теплопостачання та, за можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас на 1-1,5 доби.

Торецьк – тридцятитисячне місто на лінії розмежування. За 4 км від нього розташована окупована проросійськими бойовиками Горлівка. 

Нагадаємо, торік Торецьк також мав проблеми з водопостачанням. 19 листопада через порив було зупинено водовід "Горлівка-Торецьк". Місто Торецьк з 30 тис. жителів лишилося без води. Наслідки аварії усунули тільки 23 листопада.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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