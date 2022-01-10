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На Одещині СБУ затримала агента спецслужб РФ, який спланував низку терактів

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

Співробітники Служби безпеки України викрили агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області. Зловмисника затримали "на гарячому", коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

Фото: СБУ

За інформацією СБУ, агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.

"Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів. Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям", – сказано в повідомленні.

Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області.

"Таким чином російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито «наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення»", – зазначають у спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали організатора під час його зустрічі із виконавцем. Зловмисник ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ

Раніше у Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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