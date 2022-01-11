​Переможець конкурсу на голову САП пояснив затримку із призначенням: "Офіс Генпрокурора загубив мої документи"
​Переможець конкурсу на голову САП пояснив затримку із призначенням: "Офіс Генпрокурора загубив мої документи"
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі з початку доби зберігається тиша

Учора двоє українських бійців загинули, підірвавшись на ворожій міні.

На Донбасі з початку доби зберігається тиша
Фото: Макс Левін

Упродовж минулої доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Станом на 7:00 вівторка, 11 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

Учора ворог двічі стріляв по позиціях ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі ООС повідомляють, що двоє українських бійців підірвалися на замінованій ділянці під час виконання бойового завдання. Поранення виявилися несумісними з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловили співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також