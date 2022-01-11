На Донбасі з початку доби зберігається тиша

Упродовж минулої доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Станом на 7:00 вівторка, 11 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

Учора ворог двічі стріляв по позиціях ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі ООС повідомляють, що двоє українських бійців підірвалися на замінованій ділянці під час виконання бойового завдання. Поранення виявилися несумісними з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловили співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну.