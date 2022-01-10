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На Донеччині знайшли мертвим військового-контрактника

Попередньо встановлено, що солдат покінчив життя самогубством.

На Донеччині знайшли мертвим військового-контрактника
Фото: cow.org.ua

На Донеччині виявили тіло військовослужбовця-контрактника з простреленою головою. З початку року це вже другий випадок смерті військового від пострілу з ввіреної йому штатної зброї.

Як повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, тіло загиблого виявили 9 січня. Ним виявився військовий-контрактник 2003 року народження, уродженець міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

"Попередньо встановлено, що солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", - йдеться у повідомленні.

За фактом загибелі військовослужбовця Донецькою спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - Умисне вбивство. 

Розглядаються, також, інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 6 січня колишнього військовослужбовця однієї з військових частин викрито у вчиненні вбивства свого співслужбовця. За версією слідства, підозрюваний намагався приховати вбивство, видавши його за самогубство.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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