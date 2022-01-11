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П'яний киянин обстріляв з вікна багатоповерхівки гуртожиток навпроти

36-річному чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за хуліганство.

Фото: Національна поліція

Національна поліція затримала киянина, який під дією алкоголю обстріляв вікна гуртожитку на Красилівській вулиці. Люди не постраждали.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Києві.

До поліції звернувся консьєрж гуртожитку, який повідомив, що хтось стріляє по вікнах будинку. Поліцейські, які виїхали на виклик, встановили, що обстріл вівся з будинку навпроти.

"«Ми встановили квартиру, звідки здійснювались постріли та особу зловмисника. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, тому мотиви вчинку пояснити не зміг. У його оселі ми провели невідкладний обшук і вилучили пневматичну гвинтівку, а також набої до неї", - розказала слідча Голосіївського управління поліції Юлія Кустова.

Фото: Національна поліція

Затриманому 36 років, він раніше не був судимий.

Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу - хуліганство з застосуванням пневматичної зброї. Його збираються арештувати.

На Красилівській вулиці розташовані два гуртожитки Київського національного лінгвістичного університету.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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