Однією зі складових тренувань було посилення заходів з охорони та оборони військових містечок.

У військових частинах Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України відбулися тактико-стройові заняття та комплексне тренування з бойової готовності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що протягом тижня гвардійці Харківщини, Сумщини, Донеччини та Луганщини практично відпрацьовували вміння протистояти зовнішній агресії, диверсіям, терористичним загрозам.

Були розгорнуті пункти управління військами, облаштовані та замасковані позиції. Одним із найважливіших аспектів цих тренувань стало забезпечення живучості особового складу в умовах використання противником авіації, артилерії та БПЛА.

"Особовий склад діяв злагоджено, перевірив свої навички в реальних умовах обстановки. Ми розгорнули всі елементи пунктів управління, зокрема тих, що діють за межами пунктів постійної дислокації. Провели рекогносцировку районів розгортання", – відзначив начальник Східного територіального управління НГУ генерал-майор Олег Сахон.

Фото: mvs.gov.ua

Ще одна обов’язкова складова комплексного заняття – посилення заходів з охорони та оборони військових містечок. Техніка та озброєння приводились до бойового застосування, створювалися пункти приймання мобілізаційних ресурсів у районах зосередження.

Офіцери штабів практикувались в управлінні підрозділами під час виникнення раптових завдань, проводили необхідні розрахунки та контролювали виконання завдань.

Фото: mvs.gov.ua

"Підтримання бойової готовності та високого рівня керованості підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил є життєвою необхідністю. Це досягається постійною практикою. Це особливо актуально у Приазов’ї, де зростають загрози не лише з суходолу, а й з моря", – наголосив командир військової частини 3057 полковник Денис Шлега.

Фото: mvs.gov.ua

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