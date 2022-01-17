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На околиці Івано-Франківська чоловік підірвав BMW X5 і втратив руку

У поліції факт інциденту підтвердили, але коментарів наразі не дали.

Фото: https://pik.net.ua/

У ніч на 17 січня в одному з дворів на околиці Івано-Франківська стався вибух. Його ініціатор отримав важку травму – чоловікові відірвало руку, повідомляє франківськке видання "Галка".

Вибух стався на вулиці Крайній близько 2:00. За словами місцевих мешканців, невідомий вибуховий пристрій здетонував у машині BMW X5. До ранку на місці події працювали правоохоронці, які оглядали машину і проводили слідчі дії.

Попередньо стало відомо, що підривник машини приїхав у двір на таксі і намагався пошкодити BMW. Від вибуху авто він отримав травму руки, самостійно покинув місце пригоди і згодом звернувся за допомогою до медиків. Через серйозність ушкоджень ті ампутували частину кінцівки. Вік травмованого чоловіка – близько 20 років.

У поліції Прикарпаття підтвердили факт інциденту. Про деталі пообіцяли розповісти згодом.

Нагадаємо, в листопаді у Рівненській області підпалили автомобіль нардепа зі "Слуги народу" Олександра Аліксійчука, який він віддав у "безоплатне користування" своєму помічникові.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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