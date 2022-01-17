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У Києві обрив контактної лінії призвів до зупинки тролейбусів, які курсують у район аеропорту "Київ"

Сьогодні в аеропорт "Київ" прилітає Петро Порошенко.

Уранці 17 січня на вулиці Солом’янській у столиці стався обрив контактної лінії. Через це призупинено рух тролейбусів, які курсують з центру в район аеропорту "Київ".

Про обрив лінії повідомив Київ Оперативний.

У "Київпастрансі" уточнили, що затримується рух тролейбусів №№3, 40, 40К.

"Затримується рух тролейбусів № 3, 40, 40К по вул. Солом'янська- Олексіївська в напрямку Залізничного масиву з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі рух тролейбусів організовано по маршруту тролейбуса №9.

Нагадаємо, що сьогодні в аеропорт "Київ" прилітає Петро Порошенко.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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