Уранці 17 січня на вулиці Солом’янській у столиці стався обрив контактної лінії. Через це призупинено рух тролейбусів, які курсують з центру в район аеропорту "Київ".
Про обрив лінії повідомив Київ Оперативний.
У "Київпастрансі" уточнили, що затримується рух тролейбусів №№3, 40, 40К.
"Затримується рух тролейбусів № 3, 40, 40К по вул. Солом'янська- Олексіївська в напрямку Залізничного масиву з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства", – сказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі рух тролейбусів організовано по маршруту тролейбуса №9.
Нагадаємо, що сьогодні в аеропорт "Київ" прилітає Петро Порошенко.