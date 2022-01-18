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У селі на Закарпатті вщент згоріла дерев'яна церква

В УПЦ МП не виключають підпал.

Фото: ДСНС

У селі Стужиця в Великоберезнянському районі Закарпатської області вранці в вівторок сталася пожежа у церкві святого Миколая (УПЦ Московського патріархату). Будівля була дерев'яною і згоріла вщент, повідомила пресслужба ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 05:50. До восьмої ранку, коли вогонь вдалося загасити, церква вигоріла дотла.

"На місце події прибули бійці державних пожежно-рятувальних підрозділів смт Великий Березний та м. Перечин. О 06:55 їм вдалося локалізувати загорання на площі 100 кв.м та о 08:10 – остаточно його ліквідувати. Полум’я знищило покрівлю церкви, стіни та все, що знаходилося всередині будівлі", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У фейсбуці Мукачівської єпархії УПЦ МП сказано, що настоятель храму підозрює підпал.

"Сьогодні вночі в с.Стара Стужиця згорів дерев’яний Православний храм на честь святителя Миколая. Як повідомив настоятель храму прот. Віктор Петрик, розглядається одна з версій підпалу. Пожежа почалась з вхідних дверей", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/eparchia

Церква була побудована наприкінці 19 сторіччя.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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