Кулеба і Боррель обговорили стримування Росії у разі ескалації

"Єдина правильна стратегія - це проявити твердість і діяти єдиним фронтом з Україною".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем щодо безпекової ситуації довкола України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Сторони обговорили комплексний пакет стримування Росії, зокрема підготовку жорстких санкцій ЄС проти РФ на випадок подальшої ескалації... Розмова відбулася у контексті активних дипломатичних зусиль України, США та ЄС задля запобігання подальшій ескалації з боку РФ та напередодні засідання Ради ЄС 24 січня", – сказано в повідомленні.

"Кожна країна Європейського Союзу має розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія - це проявити твердість і діяти єдиним фронтом з Україною", – наголосив глава українського МЗС.

Жозеп Боррель поінформував Дмитра Кулебу про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" (за назвою замку, що поблизу Бонна, ФРН, федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, де в 1974 році вперше керівники зовнішньополітичних відомств провели, як вони її називають, "сімейну зустріч", – ред.) минулого тижня. Дипломат підтвердив, що в Євросоюзі панує розуміння, що лише сильний пакет стримування зупинить Росію.

Дмитро Кулеба підкреслив, що попри підвищений рівень загрози, ситуація перебуває під контролем. Немає жодних підстав для паніки та розхитування ситуації всередині країни або створення загроз її фінансовій стабільності.

Жозеп Боррель погодився, що однією з цілей Росії нині є саме внутрішня дестабілізація України, зокрема з метою негативного впливу на економіку та фінанси. Глава європейської дипломатії запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну в цих сферах.

Також високий представник ЄС підтвердив, що Євросоюз готовий підтримати нашу державу щодо системного зміцнення кібербезпеки.

Сторони домовилися продовжувати тісні контакти.